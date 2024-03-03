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Beşiktaş - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ın konuğu olacak.

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Süper Lig'in 28. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş 0-1 Galatasaray (CANLI SKOR)

Dolmabahçe Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 23'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve birinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, hanesine yazdırdığı 72 puanla zirvede yer alıyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al Musrati, Daniel Amartey, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Beşiktaş evinde kaybetmiyor

Beşiktaş, evinde 2015 yılında bu yana Galatasaray'a mağlup olmadı.

Siyah-beyazlılar, ligde çıktığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Portekizli teknik adam Fernando Santos yönetiminde ilk derbisine çıkacak Beşiktaş, son 4 resmi maçında ise kalesinde gol görmedi.

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