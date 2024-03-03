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Galatasaray'dan derbide tarihi gol!

Galatasaray'dan derbide tarihi gol!

Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, 2. dakikada öne geçti. Bu gol sarı kırmızılıların tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken gol oldu.

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Sarı kırmızılılar, 2. dakikada kullandığı kornerde Al Musrati'nin topu kendi kalesine atmasıyla 1-0 öne geçti.

EN ERKEN GOL

Opta verilerine göre Al Musrati'nin 1. dakikada 29. saniyede kalesine attığı gol Galatasaray'ın Beşiktaş ağlarını en erken havalandırdığı gol olarak tarihe geçti.

Al Musrati, 2012 yılında Hugo Almeida'dan sonra Beşiktaş formasıyla Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan ilk oyuncu oldu.

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