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Beşiktaş tribünlerinden derbi koreografisi

Beşiktaş tribünlerinden derbi koreografisi

Beşiktaş tribünleri, Galatasaray'la oynanan derbi maçı öncesinde stadyumda anlamlı bir koreografiye imza attı.

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Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan maça siyah-beyazlı taraftarlar, yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşma öncesi Beşiktaş Meydanı, köyiçi ve Beşiktaş çarşıda toplanan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde ağaçlı yoldan müsabakanın oynanacağı stadyuma hareket ettiler.

Stadyum önünde de davul ve zurna eşliğinde marş söyleyen siyah-beyazlılar, stadyumda yerini aldı.

Derbiye özel koreografi yapıldı

Bu müsabakada Beşiktaşlı taraftarlar, iki tribünde koreografi yaptı.

Bir tribünde Beşiktaş'ın kurucularının fotoğrafları ve kulüp tarihinde kullanılan logolar yer aldı.

Diğer tribünde ise Mühendis Oktay Akdemir ile birlikte 'Optik Başkan' lakaplı Mehmet Işıklar yer aldı.

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