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Fernando Santos: Pozisyonu izledim, kesin penaltı

Fernando Santos: Pozisyonu izledim, kesin penaltı

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Pozisyonu izledim, Cenk Tosun'un pozisyonu kesinlikle penaltı. Net penaltı" dedi.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. 

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu. 

Fernando Santos'un açıklamaları şu şekilde: 

"Fırsatlar yakaladık ama sonuç alamadık"

"Maça 1-0 geride başladık. Erken gol yedikten sonra işler kolay olmuyor. Takımın reaksiyonundan mutluyum. Fırsatlar yakaladık ama sonuç alamadık. İkinci yarıda da iyiydik. İkinci yarı en az 2-3 pozisyon var ama olmadı. Taraftar mutlu değil, ben mutlu değilim. Soyunma odasında oyuncularımız mutsuz. Çok fazla denedik ama gol olmadı."

"Üçüncü kez Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi"

"Üçüncü kez Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi. Adana Demirspor maçı, Sivasspor maçı ve Galatasaray maçı! Üç kez penaltımız verilmedi. Omar Colley'in kırmızı çok şüpheli. VAR net olan penaltıya çağırmadı ama sarı olan pozisyona çağırdı. Hakemler daha dikkatli olmalı."

"Cenk Tosun'un pozisyonu kesinlikle penaltı"

"Pozisyonu izledim, Cenk Tosun'un pozisyonu kesinlikle penaltı. Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmiyorum ama hakkımızı da yedirmem! Net penaltı, bahane üretmeyi sevmem. Omar Colley'in pozisyonu sarı kart."

"Beşiktaş daha da iyi olacak"

"Maçı bırakmadık, devam ettik. Bu şekilde devam edersek, Beşiktaş daha da iyi olacak."

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