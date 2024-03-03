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Galatasaray'dan maç sonu paylaşımı! "Beşiktaş hatırası"

Galatasaray'dan maç sonu paylaşımı! "Beşiktaş hatırası"

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş karşısında alınan 1-0'lık derbi galibiyetinin ardından takımın yaşadığı sevinci yayınladı. Sarı-kırmızılı takımdan yapılan paylaşımda futbolcuların soyunma odasında çekilmiş galibiyet pozu görülürken "Beşiktaş hatırası" notu düşüldü.

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Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-0'lık Galatasaray galibiyeti ile tamamlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü ilk dakikada Al-Musrati (k.k) kaydetti.

Karşılaşmanın 89. dakikasında Beşiktaşlı Omar Colley, rakibi Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

Sonrasında maçın hakemi Halil Umut Meler, VAR incelemesine davet edilirken, inceleme sonrasında kartın rengi kırmızı oldu.

9 sene sonra gelen galibiyet

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım 9 sene sonra rakibini deplasmanda yendi.

Galatasaray, Beşiktaş karşısında deplasmandaki son galibiyeti ise 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla almıştı.

Galatasaray'dan maç sonu paylaşımı

Müsabakanın sonrasında ise Galatasaray cephesi, derbi galibiyetini ve liderliği doyasıya yaşadı.

Maçın bitiş düdüğün ardından deplasman tribününde bulunan sarı-kırmızılı futbolseverleri selamlayan ve onlarla birlikte sevinen Galatasaray'ın coşkusu soyunma odasına da taşındı.

Okan Buruk'un öğrencileri soyunma odasında derbi galibiyetini kutladı. Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabı da bu anları yayınladı.

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda "Beşiktaş hatırası" ifadeleri kullanıldı.

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