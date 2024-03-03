Beşiktaş Başkanı Galatasaralı yöneticileri fırçaladı

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Galatasaray derbi galibiyeti sonrası yaptığı paylaşıma tepki gösterdiği ve sarı-kırmızılı yöneticilere bağırdığı belirtildi.

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Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği derbi sonrası protokol tribünü karıştı.

Galatasaray'ın paylaşımı gerginliğe neden oldu

Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından atılan sarı lacivert salıncağa binmiş, üzgün kartal görseli sonrası protokol tribününde gerginlik oldu.

Hasan Arat'tan sarı-kırmızılı yöneticilere sert tepki

Sports Digitale'in haberine göre paylaşımı yardımcılarından gören Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, bu paylaşıma sinirlenerek, Galatasaraylı yöneticilere, "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz" diye bağırdı. Ayrıca haberde Hasan Arat'ın sesinin yükseldiği ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün de orada özür dilediği belirtildi.

Tansiyonun yükselmesinin ardından karşılıklı diyaloglar, araya girenlerin sakinleştirmesiyle son buldu.

Öte yandan Sports Digitale'den Sercan Dikme, "Başkan Hasan Arat beni aradı ve haberi doğruladı" dedi.