Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası! "Tarihin en iyisi"

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de Galatasaray'ın derbide deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, Galatasaray'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında derbide deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Rıdvan Dilmen derbiyi yorumladı.

Fernando Santos'un kadro tercihine değinen Dilmen, "Santos saygı duymakla korkaklık arasında gitmiş gelmiş" ifadelerini kullandı.

Santos'un çıkardığı kadronun Buruk'u rahatlattığını dile getiren Rıdvan Dilmen, "Okan Buruk kadroyu görünce en azından 0-0'ı cebime koydum dedi." şeklinde konuştu.

Kerem Demirbay ve Davinson Sanchez'e ayrı bir parantez açan Rıdvan Dilmen, iki futbolcunun derbinin adamı olduğunu belirtti.

"TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN İYİSİ"

Rıdvan Dilmen derbi sonrası Galatasaray'ın 1-0'ı oynama becerisine de değindi.

Galatasaray'ı, Türk futbol tarihinin 1-0'ı en iyi oynayan takımı ilan eden Rıdvan Dilmen, "Hatta belki de Avrupa bile dahil 1-0'a en iyi oynayan takımdır" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen, "9 dakika değil 29 dakika uzat, bitirirler maçı" diyerek sözlerini noktaladı.

Kalan maçların hem Fenerbahçe hem de Galatasaray için zor olacağını aktaran Dilmen, "Artık çantada keklik maçı yok. Galatasaray'ın Rizespor maçı da zorlu geçecek." dedi.