Kerem Aktürkoğlu: Herkes birlik oluyor bize karşı!

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı kırmızılıların kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş'ı Al Musrati'nin attığı golle rakibini 1-0 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 75 yaparak liderliğini sürdürdü.

Maçın ardından Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

"MENTAL OLARAK YORULDUK"

Kerem Aktürkoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde elenmenin kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

"Kupadan ve Avrupa Ligi'nden elenmemiz mental olarak bizi yormuştu. Kupa maçından sonra da demiştim; böyle zamanlarda birlik olmak, beraberlik içinde olmak, takım ruhunu ortaya koymak, hem saha içinde hem taraftarla birlikte olabilmek çok önemliydi. Bugün taraftarımız da 90 dakika hiç susmadı, iç sahada gibi hissettik. Sahaya da bir karakter koyduğumuzu düşünüyorum. Bunun sonucunda da zor bir deplasmandan güzel bir galibiyetle ayrıldık. Takım arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık."

"HERKESLE YARIŞIYORUZ"

Kerem Aktürkoğlu, şampiyonluk yolunda sadece Fenerbahçe ile yarışmadıklarını dedi ve "Maçtan önce takım arkadaşlarımla konuşurken 'Kazanınca şampiyon olmayacağız, kaybedersek ya da berabere kalırsak da şampiyonluk elimizden gitmeyecek.' demiştim. Hala lig uzun. 10 hafta var. Ne olacağını bilmiyoruz. Ama bugün bazı şeylerin kesinleştiğini, bazı üstünlüklerin bizde olduğunu göstermiş olduk saha içinde. Biz sadece rakibimiz Fenerbahçe ile yarışmıyoruz. Herkesle yarışıyoruz. Herkes birlik oluyor bize karşı. Bugün de o birliği biraz da olsa bozduğumuzu düşünüyorum." şeklinde konuştu.