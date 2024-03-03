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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan başbakanı Şerif İle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan başbakanı Şerif İle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan başbakanı Şerif İle telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan başbakanı Şerif İle telefonda görüştü.

Erdoğan-Şerif görüşmesinde iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye-Pakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Şahbaz Şerif’i yeniden başbakan seçilmesinden dolayı tebrik etti ve yeni dönemde Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin derinleşerek gelişeceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’da gerçekleşen terör saldırılarını kınadığını ifade etti ve Pakistan halkına taziye dileklerini iletti.

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