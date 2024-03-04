Ekrem İmamoğlu 'İkinci Erdoğan' denmesine kızdı! Biraz daha konuşursa emekliye zam mı yapılacak?

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da hedeflerinin mevcut 14 ilçe belediyesinin yanı sıra 14 belediyeyi daha almak olduğunu söyledi. Kendisine "İkinci Erdoğan" denilmesine karşı çıkan Ekrem İmamoğlu, "Bana ‘Sen konuştukça emeklinin maaşına zam yapabilirler’ deniyor. Keşke yapsa, gurur duyarım" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul adına hiç kimsenin tahmin edemeyeceği büyük hayalleri olduğunu anlattı, hedeflerinin mevcut 14 ilçe belediyesinin yanı sıra 14 belediyeyi daha almak olduğunu söyledi. Artİstanbul Feshane’de Parlamento Muhabirleri ile buluşan İmamoğlu şu değerlendirmelerde bulundu:

İstanbul'da 28 ilçeyi kazanacağız

- Belediye meclis çoğunluğunu kazabileceğimize inanıyorum. İstanbul’da CHP’nin yönettiği 14 belediyemizin hiç birinde sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Artı 14 belediyede de sıkı bir yarış görüyorum. 14+14 gibi bir parametreyi görüyorum. Diğerlerinde de ‘ihtimal yoktur’ demiyorum.

Çok uç uca bir pozisyondayız.

‘Sen konuştukça emekliye zam yapabilirler'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendiren İmamoğlu “İstanbul ile ilgili Cumhurbaşkanı her konuşmasında laf ediyor. Sadece ismimi anmıyor. Keşke enflasyonu, emeklileri konuşsa. Bana ‘Sen konuştukça emeklinin maaşına zam yapabilirler’ deniyor. Keşke yapsa, gurur duyarım. İstanbul sürecine nasıl dahil olacak son iki-üç hafta gösterir” dedi.

İlişkimiz Meral Akşener'in bıraktığı yerde! Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile ilişkilerinin durumuna ilişkin soruya, “Benim için farklı bir durum yok. Onun bıraktığı yerde duruyor” yanıtını verdi.

Erdoğan’a benzetmeyin, onun zıddıyım

Ekrem İmamoğlu, siyaseten ikinci Erdoğan olarak tanımlanmasına karşı çıktı. İBB Başkanı “Bu nedir Erdoğan potansiyeli? Anlamış değilim. Ben hayatım boyunca demokrat olma, 2019’da bile gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olacağım iddiasını ortaya koyan ve vurgulayan birisiyim. Şeffaflığı vurgulayan biriyim. CHP’de siyaset yapan birisiyim. Çok taban tabana zıt bir durum. Hayatımda hiçbir zaman -mış gibi yapmadım. Çok uyumlu olduğumuzu düşünmüyorum. ‘İkinci Erdoğan’ derken neyi kastediyorlar bilmiyorum, anlamış değilim” dedi.