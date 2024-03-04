AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde son durum! Hangi şehirler CHP'ye geçiyor? İstanbul kritik, Ankara'da fark var
AK Parti'nin yaptırdığı 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili son anketlerde durum ne? Hangi büyükşehirler CHP'den geri alınıyor? AK Parti'den CHP'ye geçmesi beklenen şehirler hangileri? İstanbul yarışında kaç puan fark var? Ankara'da Mansur Yavaş lehine olan fark kapanabilir mi? İşte AK Parti kulislerinde konuşulanlar...
31 Mart seçimlerine 27 gün kala siyasi partiler, yerel seçim çalışmalarını hızlandırdı. Bu seçimde her parti kendi adayını çıkardığı gerekçesiyle “2019 yılından farklı bir tablo ile sonuçlanacağı” ileri sürülüyor. Peki AK Parti’nin yaptırdığı anketlerde CHP hangi illerde önde, AK Parti, hangi illeri kaybetme riskiyle karşı karşıya? İstanbul ve Ankara'da son durum ne? İşte AK Parti kulislerinde konuşulan anket sonuçları...
Ankara'da fark azaldı ama...
Cumhuriyet’in haberine göre AK Parti’nin yaptırdığı anketlere göre Ankara'da mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok arasındaki oy farkının, “adayların ilan edildiği tarihten bu yana kısmen de olsa kapandığı ancak aradaki farkın hâlâ yüksek olduğu” da ifade ediliyor.
İstanbul'da İmamoğlu 1-2 puan önde!
İstanbul’da ise durum Ankara'dan biraz daha farklı. Anketlerde Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum başa baş görünüyor. AK Parti kulislerinde seçimlerin “her ne kadar birbirine yakın görünse de Ekrem İmamoğlu’nun bir, iki puan önde olduğunun görüldüğü” kaydediliyor.
Lütfü Savaş Hatay'ı kaybettiriyor
CHP’nin, Hatay ve Antalya’da ise “AK Parti’nin gerisinde olduğunun görüldüğüne” işaret ediliyor. Depremlerde ağır hasar alan Hatay’da, “CHP’nin adayı Lütfü Savaş’a halkın tepkili olduğu” belirtiliyor.