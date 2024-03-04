AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde son durum! Hangi şehirler CHP'ye geçiyor? İstanbul kritik, Ankara'da fark var

31 Mart seçimlerine 27 gün kala siyasi partiler, yerel seçim çalışmalarını hızlandırdı. Bu seçimde her parti kendi adayını çıkardığı gerekçesiyle “2019 yılından farklı bir tablo ile sonuçlanacağı” ileri sürülüyor. Peki AK Parti’nin yaptırdığı anketlerde CHP hangi illerde önde, AK Parti, hangi illeri kaybetme riskiyle karşı karşıya? İstanbul ve Ankara'da son durum ne? İşte AK Parti kulislerinde konuşulan anket sonuçları...