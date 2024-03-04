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Golden 1 saniye önce bitiş düdüğü çaldı Real Madrid ayağa kalktı

Golden 1 saniye önce bitiş düdüğü çaldı Real Madrid ayağa kalktı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında oynanan Valencia-Real Madrid maçındaki hakem kararı tartışma konusu oldu. Mestalla Stadı'nda 2-2'lik beraberlikle biten karşılaşmanın 90+9. dakikasında hakem Jesus Gil Manzano, Real Madrid'in golünden bir saniye önce bitiş düdüğünü çaldı.

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Brahim Diaz'ın ceza sahası dışından yaptığı ortada, Manzano top havadayken maçı bitirirken, pozisyonun devamında Jude Bellingham topu kafayla ağlara gönderdi.

Manzano, maçı bitirdiği gerekçesiyle golü geçerli saymazken, yoğun itirazlarından dolayı Bellingham'a kırmızı kart gösterdi.

Real Madridli yedek oyuncular ve teknik heyet de sahaya girerek Manzano'ya itirazlarda bulundu ancak karar değişmedi.

Ancelotti: "Eşi benzeri görülmemiş bir şey"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Daha önce böyle bir şey başıma gelmemişti. Söylenecek pek bir şey yok. Eşi benzeri görülmemiş bir şey oldu. Bizim için hayal kırıklığıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Eflatun-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan maç haberinde, "Eşi benzeri görülmemiş bir hakem kararı Real Madrid'in Mestalla'da kazanmasını engelledi" başlığı kullanıldı.

Real Madridli futbolcu Aurelien Tchouameni ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu utanç verici." ifadesini kullandı.

Marca ve AS, "skandal" başlığını attı

Mücadelede yaşanan bu olay, İspanya'daki spor basınında da önemli yer tuttu.

Marca gazetesi, "Mestalla'da skandal" manşetini atarken, "Manzano'nun benzeri görülmemiş bir hata" yaptığı savunuldu.

"Şampiyonluk skandalı" başlığını kullanan AS gazetesi, Girona ve Barcelona ile liderlik mücadelesi veren Real Madrid'in kritik bir puan kaybı yaşadığına vurgu yaptı.

El Mundo Deportivo ise "Lig şampiyonluğunun önü açık. Barça için altın şans" başlığını attı ve Barcelona'nın bugün kazanması durumunda Real Madrid ile arasındaki puan farkını 6'ya indireceğine dikkat çekti. (Görüntü: S Sport)

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