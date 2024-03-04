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Real Madrid'in ikramını Barcelona geri çevirdi

Real Madrid'in ikramını Barcelona geri çevirdi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı.

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La Liga'da lider Real Madrid deplasmanda Valencia ile 2-2 berabere kalması ve ikinci sıradaki Girona'nın deplasmanda Real Mallorca'ya 1-0 yenilmesinin ardından üst sıralara doğru çıkmak için önemli bir avantaj yakalayan Barcelona, bunu değerlendiremedi.

Athletic Bilbao karşısında şansız bir ilk yarı geçiren Barcelona'da Frenkie de Jong ve Pedri sakatlanarak sahadan çıkmak zorunda kaldı.

İkinci yarıdaki atakları da sonuç getirmeyince karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrılan Barcelona, 58 puanla 3. sırada kaldı.

La Liga'da lider Real Madrid'in 66, ikinci sıradaki Girona'nın 59 puanı bulunuyor.

Athletic Bilbao ise 50 puanla beşincilikte yer alıyor.

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