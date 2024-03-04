BIST 9.090
DOLAR 31,42
EURO 34,14
ALTIN 2.107,71
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Space X Falcon-9 bugün fırlatılacak

Space X Falcon-9 bugün fırlatılacak

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Crew 8 görevi için Dragon kapsülünü taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, hava şartları nedeniyle 39A pistinden fırlatılışının 1 gün ertelenmesinin ardından, bugün pistten fırlatılıyor.

Abone ol

NASA Crew-8 astronotlarını taşıyacak olan Space X Falcon-9 fırlatılmaya hazırlanıyor.

Falcon 9 roketi, Rus kozmonot ve görev uzmanı Alexander Grebenkin ve NASA astronotları pilot Michael Barratt, komutan Matthew Dominick ve görev uzmanı Jeanette Epps'i altı aylık bir sefer için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürecek.

ÖNCEKİ HABERLER
2 organize suç örgütü çökertildi: Elebaşları dahil 55 şüpheli yakalandı
2 organize suç örgütü çökertildi: Elebaşları dahil 55 şüpheli yakalandı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Fenerbahçe'den Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası paylaşım
Fenerbahçe'den Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası paylaşım
Gece yarısı panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Gece yarısı panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Marmaris yeni sezona hazırlanmaya başladı
Marmaris yeni sezona hazırlanmaya başladı
Kabine bugün yoğun bir gündemle toplanıyor! İşte masadaki başlıklar
Kabine bugün yoğun bir gündemle toplanıyor! İşte masadaki başlıklar
Erciyes hafta sonu turist akınına uğradı
Erciyes hafta sonu turist akınına uğradı
Real Madrid'in ikramını Barcelona geri çevirdi
Real Madrid'in ikramını Barcelona geri çevirdi
Mevlit yemeğinden 50 kişi zehirlendi
Mevlit yemeğinden 50 kişi zehirlendi
Golden 1 saniye önce bitiş düdüğü çaldı Real Madrid ayağa kalktı
Golden 1 saniye önce bitiş düdüğü çaldı Real Madrid ayağa kalktı
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Ahmet Hakan'a göre TV'de tartışmak Kurum'a yarar?
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Ahmet Hakan'a göre TV'de tartışmak Kurum'a yarar?
Ekrem İmamoğlu 'İkinci Erdoğan' denmesine kızdı! Biraz daha konuşursa emekliye zam mı yapılacak?
Ekrem İmamoğlu 'İkinci Erdoğan' denmesine kızdı! Biraz daha konuşursa emekliye zam mı yapılacak?