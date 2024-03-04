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2 organize suç örgütü çökertildi: Elebaşları dahil 55 şüpheli yakalandı

2 organize suç örgütü çökertildi: Elebaşları dahil 55 şüpheli yakalandı

Osmaniye’de eş zamanlı olarak düzenlenen Mahzen-3 operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan’ın yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize 55 şüpheli yakalandı.

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Sosyal medya hesabından operasyon hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mahzen-3 operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan’ın yaptığı suç örgütlerinin çökertildiğini duyurdu. 

Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı;

 Osmaniye’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-3” operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan’ın yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi !

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüpheli yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Sokaklarda Size Yer Yok !

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

Silahla kasten öldürmeye teşebbüs,

Silahla tehdit ve silahla kasten yaralama,

İş yeri ve ikamet kurşunlama,

Çok sayıda ruhsatsız silah yakalatma,

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve görevli memura mukavemet gösterme,

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

61 adet ruhsatsız tabanca,

32 adet tüfek,

1.5 kg muhtelif uyuşturucu madde,

Çok sayıda mermi ve

Çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.

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