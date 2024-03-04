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Fenerbahçe'den Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası paylaşım
Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası ilginç bir paylaşımda bulundu. Komsuoğlu, "Kendi işimizi kendimiz göreceğiz… Net!" ifadelerini kullandı.Abone ol
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu gündem olacak bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın galibiyeti sonrası açıklama yapan Komsuoğlu, "Kendi işimizi kendimiz göreceğiz… Net!" ifadelerini kullandı. Komsuoğlu'nun bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.