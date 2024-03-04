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Marmaris yeni sezona hazırlanmaya başladı

Marmaris yeni sezona hazırlanmaya başladı

Muğla’nın dünyaca ünlü turizm kenti Marmaris’te yeni sezon hazırlıkları başladı. GETOB Başkanı Mustafa Deliveli; "İlk turist kafilesi 10 Mart itibarı ile gelecek" dedi.

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Türkiye'nin bacasız sanayisi olarak nitelendirilen turizmde sezon yaklaşırken, kış rehavetini üzerinden atan Marmaris’te işletmeciler tadilatlarına hız kazandırdı. Restoran ve apart yetkilisi Kadir Alkan 2 ay önce tadilatlara başladıklarını ifade ederek ilk misafirlerinin 1 Nisan’da gelecek olan İngilizlerin olacağını ve sezonu açacaklarını söyledi.

Otel işletmecisi turizmci İhsan Öztürk de yaklaşan sezon çalışmaları ile ilgili "Marmaris'e ilk misafirlerimiz 10 Mart itibariyle İngiltere'den başlayacak ama biz otelimize ilk misafirlerimizi Nisan ayında alacağız. Tadilatlar da devam ediyor. Otelimizi tamamen yeniledik ve artık Nisan'ın 15'i itibariyle misafir kabulüne başlayacağız. Sonra Nevruz var. Nevruz'da da bir yoğunluk bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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