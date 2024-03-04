BIST 9.092
DOLAR 31,42
EURO 34,14
ALTIN 2.106,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Cezaevi firarisi çobanlık yaparken yakalandı

Cezaevi firarisi çobanlık yaparken yakalandı

Mersin'de aranan cezaevi firarisi, saklanmak için çobanlık yaptığı kırsal bölgede yakalandı.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, hırsızlık suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan açık cezaevi firarisinin Tarsus ilçesinde olduğu tespit edildi.

JASAT ekipleri, araştırma sonucu firari hükümlünün saklanmak için kırsal alanda çobanlık yaptığını ve çadırda yaşadığını belirledi.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü kırsalda yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de esnafın tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de esnafın tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Güney Marmara-Adalar hattına sis engeli
Güney Marmara-Adalar hattına sis engeli
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar, Euro alış-satış rakamları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar, Euro alış-satış rakamları
Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Beşiktaş, "Kartal" paylaşımını silmeyen Galatasaray'ı fena bombaladı
Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Beşiktaş, "Kartal" paylaşımını silmeyen Galatasaray'ı fena bombaladı
Savcı Dilan Polat'ta komiser gönderip rüşvet istedi suçlaması! Polatlar'ın avukatı şikayetçi oldu
Savcı Dilan Polat'ta komiser gönderip rüşvet istedi suçlaması! Polatlar'ın avukatı şikayetçi oldu
TÜBİTAK 11 personel istihdam edecek
TÜBİTAK 11 personel istihdam edecek
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Space X Falcon-9 bugün fırlatılacak
Space X Falcon-9 bugün fırlatılacak
2 organize suç örgütü çökertildi: Elebaşları dahil 55 şüpheli yakalandı
2 organize suç örgütü çökertildi: Elebaşları dahil 55 şüpheli yakalandı
Fenerbahçe'den Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası paylaşım
Fenerbahçe'den Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası paylaşım
Gece yarısı panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Gece yarısı panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi