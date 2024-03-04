Fatma Şahin'den seçim itirafı! Gaziantep'ten bir kez daha neden aday gösterildi?

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, seçim vaatlerini, hedeflerini ve adaylık sürecini Hadi Özışık'ın programında açıkladı.

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Türkiye, 2024 Yerel Seçimleri için geri sayıma devam ediyor. Yerel seçimlerde en çok İstanbul, Ankara ve İzmir konuşuluyor ancak Anadolu'da da oldukça hareketli bir seçim süreci yaşanıyor.

Gaziantep'de bu illerden bir tanesi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik tavsiyeleri neler? 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük deprem sonrası nasıl ayakta kaldı?

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin özellikle Gaziantep halkını heyecanlandıracak seçim vaatlerini, hedeflerini ve adaylık sürecini Hadi Özışık'ın konuğu olarak canlı yayında açıkladı.