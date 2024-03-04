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Sağlıkçılara evlilik öncesi danışmanlık eğitimi verildi

Sağlıkçılara evlilik öncesi danışmanlık eğitimi verildi

Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerince Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli aile hekimi, ebe ve hemşirelere yönelik evlilik öncesi danışmanlık eğitimi düzenlendi.

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Düzce Sağlıklı Hayat Merkezi Eğitim Salonunda Üreme Sağlığı Merkezinde görevli Eğitimciler Ebe Semra Demirel ile Ebe Canan Sübekçi tarafından verilen eğitimde, katılımcılara güvenli annelik, bulaşıcı hastalıklar, genetik geçişli hastalıklar ve gebeliği önleyici yöntemlerle ilgili bilgiler aktarıldı.
Aile toplumun temeli ve çekirdeğidir” diyen Düzce Sağlık Müdürümüz Dr. Yasin Yılmaz evlilik öncesi eğitimin önemli olduğunu belirterek “Aile, sağlıklı nesillerin yetiştirildiği sevgi, saygı, sadakat ve güven ortamının tesis edildiği, karşılıklı hak ve ödevlere sahip bireylerin oluşturduğu bir yuvadır. Sağlıklı nesiller bu yuvalarda yetişir.

Aile ne kadar sağlam temellere oturur ise toplumda o nispette sağlam ve sağlıklı olur. Evlilik toplumun sağlıklı idamesinde çok önemli bir kurumdur ve kanunlarla korunmuştur. Gelişmiş toplumlarda yaygın evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri ile ülke ekonomisine yük getirecek istenmeyen sağlık problemlerinin önüne geçilebilmekte, sağlıklı ve eğitimli bir toplumun oluşumuna da katkıda bulunulmaktadır. Pek çok zührevi ve psikiyatrik hastalık hekim tarafından yapılan sağlık muayenesi ile erkenden tespit edilebilmekte, anemnez ile kalıtsal hastalılar hakkında bilgi edinilerek evlenecek adaylar ileriki yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında bilgilendirilerek yönlendirilmektedir’’ ifadelerinde bulundu.
Eğitim programı katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle son buldu.

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