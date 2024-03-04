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KDV ve MTV'ye zam gelecek mi? Şimşek canlı yayında cevap verdi

KDV ve MTV'ye zam gelecek mi? Şimşek canlı yayında cevap verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Şimşek, ekonomi programının tek hedefinin enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu belirterek, "Enflasyonu yükseltecek adım atmayacağız. Biz vatandaşımıza da piyasalara da sürpriz yapmayacağız" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı yayında uygulanan ekonomi programının temel amacının enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu vurguladı. Bakan Şimşek, "Program çalışıyor. Bazı alanlarda öngördüğümüzden daha güçlü çalışıyor" ifadelerini kullandı. Ek vergi geleceğine yönelik iddialarla ilgili olarak da, "Vatandaşa da piyasalara da iş alemine de sürpriz yapmayacağız. KDV, gelir vergisi, kurumlar vergisi genel oranlarında artış olmayacak. MTV'de bir düzenleme olmayacak" dedi...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon kanalında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Programımızın özü enflasyonu tek haneye indirmektir. Şu anda fiyat istikrarından uzağız ama hedefimiz bu.

İkinci hedefimiz borç oranını yüzde 40 seviyesinin altında kalıcı olarak tutmak. Üçüncü hedefimiz sürdürülebilir cari açıktır.

Bu hedeflere ulaşmada bize ayak bağı olan kur korumalıdan çıkış hedefimiz var. Burada piyasaları bozmadan kademeli çıkış hedefliyoruz. Enflasyonu yükseltecek adım atmayacağız. Biz vatandaşımıza da piyasalara da sürpriz yapmayacağız

Vergi artışı olmayacak

KDV genel artışı olmayacak, kurumlar vergisi genel artışı olmayacak, gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak, MTV'ye ilişkin yeni bir düzenleme olmayacak. Bütçe disiplinini sağlayacağız.

Kur hedefimiz yok ve olmayacak, serbest kur rejimindeyiz. Seçim sonrasına liranın değer kaybına ilişkin beklentiler bana çok anlamlı gelmiyor

Piyasada Merkez Bankası var, piyasaya arz ediyor bu doğru, ama bunun dışında müdahalemiz yok diyorlar.

Yurtdışından kaynak girişi var. Küresel olarak faiz indirimleri bekleniyor. Bu da risk iştahını artıracak. Türkiye gibi hikayesi olan ülkelere fon akışı devam edecek.

Dünya Bankası ve uluslararası bankalarla çok iyi diyaloglar kurduk. Uzun vadeli ve uygun koşullarda 12,7 milyar dolar proje kredisi bekliyoruz.

"TL'yi destekleyen politika seti var "

TL'yi destekleyen, cazip hale getiren bir politika seti var. Bizim kur hedefimiz yok. Ne aşırı değerli TL'yi ne aşırı değersiz TL'yi isteriz.

Biz programımızı uygulayacağız, başarılı bir şekilde uygulandığında lira itibar kazanacak, reel olarak değer kaybetmeyecektir.

Bu tür programlarda başarı ile uygulanan dezenflasyon programlarının neredeyse tamamında mahalli para birimi bir süre değer kazanıyor Piyasaları tedirgin edecek adım atmayız. Piyasayı bozacak bir vergi düzenlemesi gündemimizde yok. Seçimden sonrası için vergiyle ilgili herhangi bir düzenleme gündemimizde yok.

KDV, gelir vergisi ve MTV oranlarında herhangi bir düzenleme gündemimizde yok.

"KKM'den çıkış kademeli olacak

Kur korumalıdan çıkmayı önemsiyoruz ancak kademeli olacak. Piyasayı bozmayacak. Kur korumalı mevduattan çıkan ağırlı olarak mevduata gitti. 

Kur korumalı cazip olmaktan çıkmaya başladı. O konuda rahatım, kur korumalıdan çıkışı başaracağız.

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