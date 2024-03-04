BIST 9.092
DOLAR 31,42
EURO 34,14
ALTIN 2.106,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çanakkale'de 13 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 13 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde polis 13 kaçak göçmen yakaladı.

Abone ol

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü yabancı uyruklu şahıslar üzerinde denetimlere devam ediyor. Hoca Hamza Mahallesinde bir eve düzenlenen operasyonda Türkiye’de oturma izinleri sona eren 8’i Cezayir, 3’ü Filistin ve 2’si Fas olmak üzere 13 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden birinin ‘Kasten Yaralama’ suçundan aranması olduğu tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 kaçak göçmen ise, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Her yaşta sağlıklı beslenme alışkanlığı şart
Her yaşta sağlıklı beslenme alışkanlığı şart
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Sağlıkçılara evlilik öncesi danışmanlık eğitimi verildi
Sağlıkçılara evlilik öncesi danışmanlık eğitimi verildi
Fatma Şahin'den seçim itirafı! Gaziantep'ten bir kez daha neden aday gösterildi?
Fatma Şahin'den seçim itirafı! Gaziantep'ten bir kez daha neden aday gösterildi?
Cezaevi firarisi çobanlık yaparken yakalandı
Cezaevi firarisi çobanlık yaparken yakalandı
Kayseri'de esnafın tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de esnafın tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Güney Marmara-Adalar hattına sis engeli
Güney Marmara-Adalar hattına sis engeli
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar, Euro alış-satış rakamları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar, Euro alış-satış rakamları
Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Beşiktaş, "Kartal" paylaşımını silmeyen Galatasaray'ı fena bombaladı
Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Beşiktaş, "Kartal" paylaşımını silmeyen Galatasaray'ı fena bombaladı
Savcı Dilan Polat'ta komiser gönderip rüşvet istedi suçlaması! Polatlar'ın avukatı şikayetçi oldu
Savcı Dilan Polat'ta komiser gönderip rüşvet istedi suçlaması! Polatlar'ın avukatı şikayetçi oldu
TÜBİTAK 11 personel istihdam edecek
TÜBİTAK 11 personel istihdam edecek
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı