Uzmanlar bebeklerin tıkanmış burunları için uyardı

Burnu tıkalı bebeğin beslenirken genzinden hırıltılı sesler gelebildiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı, "Bebek zorlandığı için terleyip kızarabilir. Yine gece uykusu sırasında rahat nefes alamayan bebek sık sık uyanır. Huzursuz olur, ağlar. Piyasada burundaki sümükleri çekmek için ağızla kullanılan aspiratörlerden aileler kaçınmalı." dedi.

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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Öz, özellikle kış aylarında bebek ve çocuklarda burun tıkanıklığı şikayetinin sıkça görüldüğüne değinerek aileleri ulardı. Dr. Öz, nefes almayı zorlaştıran bir durum olan burun tıkanıklığının tek başına bile gece uykusunu bozduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Burnu tıkanan bebek, eğer anne sütü veya biberonla besleniyorsa, beslenmeye başladığında ağızdan nefes alamayacağından ve burnu da tıkalı olduğundan anne memesini veya biberonu sık sık bırakma eğiliminde olur. Beslenirken burun ve genizden hırıltılı sesler gelebilir. Bebek zorlandığı için terleyip kızarabilir. Sonunda sinirlenip beslenmeyi erken de kesebilir. Yine gece uykusu sırasında rahat nefes alamayan bebek sık sık uyanır. Huzursuz olur, ağlar."



"Boğaz kurumasına neden olur"

Daha büyük çocukların burunlarının tıkandığını kendilerinin ifade ettiğini vurgulayan Dr. Öz, "Beslenmelerinde fazla zorluk olmasa da, gece uykuda ağızları açık uyudukları için boğazları kurur. Bazen sık sık uyanıp su içme ihtiyacı hissederler. Kalitesiz bir uyku oluşur." dedi.

Dr. Öz, burun tıkanıklığının en sık nedeninin soğuk algınlığı olduğuna işaret ederek şöyle devam etti: "Bunun dışında alerjik nezle, geniz etinin büyümesi ve bazen de buruna yabancı cisim sokulması burun tıkanıklığına neden olan diğer nedenlerdir. Nezlede burun tıkanıklığına genellikle saydam akıntı, hapşırma, öksürme ve bazen hafif ateş eşlik eder. 7-10 gün içinde kendiliğinden geriler ve iyileşir. Alerjik nezlede ise yukarıdaki belirtilere ek olarak burunda kaşıntı ve yoğun hapşırık bulunur. Genellikle mevsim geçişleri ve baharda polen zamanı artma görülür." ifadelerini kullandı.



"3 yaş sonrası geniz eti büyümesine dikkat"

Dr. Öz, geniz eti büyümesi durumlarında burun tıkanıklığının gece ve gündüz sürekli halde olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: "Çocuk gündüz bile nefes alabilmek için ağzı açık durur. Genellikle 3 yaş sonrası geniz eti büyümesi tanısı konulabilmekle birlikte bazen daha küçük bebek ve çocuklarda da geniz eti büyümesi tespit edilebilir. Özellikle uykuda horlama, ağzı açık uyuma, terleme, sağa sola dönerek huzursuz uyuma tipiktir. Çok aşırı tıkayıcı durumlarda uykuda nefes durması bile oluşabilir. KBB doktoru tarafından yapılan muayene ile geniz etinin tıkayıcılığına bakılır. Solunum yollarını tam kapatıcı etlerde operasyon kararı alınır. Yabancı cisim kaçmaları genellikle tek taraflıdır. Burunda tek taraflı tıkanma, kötü kokulu ve iltihaplı akıntı yapması yabancı cisim için tipiktir. KBB hekimince cisim çıkarılır."



"Burun aspiratöründen kaçının"

Burun tıkanıklığında her yaş için fizyolojik serum ve deniz (okyanus) suyu adıyla satılan ürünlerin rahatlıkla kullanılabileceğine değinen Dr. Öz, şu değerlendirmede bulundu: "Büyük çocuklarda ilaç da içeren damla ve spreyler kısa süreliğine tedaviye eklenebilir. Tıkanıklığın sebebine uygun damla ve spreyler doktor kontrolünce verilir. Evde alınabilecek önlemler ise soğuk buhar veren nem cihazları ile bebek/çocuğun yattığı odanın nemlendirilmesi, yastık veya yatak başına uçucu doğal burun açıcı yağlardan damlatılması veya en basitinden bir kuru soğanın bıçakla bölünüp başucuna konması söylenebilir. Piyasada burundaki sümükleri çekmek için ağızla kullanılan aspiratörler özellikle çok kuvvetli çekme basıncı uygulandığında orta kulakta negatif basınç oluşturarak kulağa sıvı çekilmesine ve kulak enfeksiyonuna yol açabileceğinden dolayı kullanılmaması önerilir."