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Depremin simgesi Ebrar Sitesi'nde yerinde dönüşüm

Depremin simgesi Ebrar Sitesi'nde yerinde dönüşüm

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 59 binanın yıkıldığı, yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiği ve depremin simgelerinden ‘Ebrar Sitesi’nin de içinde bulunduğu Şazibey Mahallesi’nde yerinde dönüşüm çalışmalarına başlandı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası 43’ü depremde olmak üzere toplamda 59 binanın yıkıldığı ve yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiği Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde ise yerinde dönüşüm çalışmalarına başlandı.

Depremin simge noktalarından biri haline gelen bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin etrafı, yerinde dönüşüm projesi çerçevesinde çevrildi. İş makinelerinin temel hafriyatını kaldırdığı bölgede etüt çalışmalarının devam ettiği görüldü.

Dron ile görüntülenen alanda fore kazıkların kullanılacağı ve zemin artı 4 kat olmak üzere konutların yapılacağı öğrenildi. Mahalledeki yerinde dönüşüm çalışmalarının hız kazanmasını isteyen Şazibey Mahalle Muhtarı Cemal Kaya, “Şazibey, 65 bloktan oluşan bir mahalleydi. Müstakil evimiz yoktu hepsi apartmandı. Bunların 43 tanesi deprem anında yıkıldı ve 23 tanesi ayakta kaldı, 5-6 sağlam bina var. Rezerv alana girecek olan orta hasarlı binalar da yıkılacak. Yaklaşık 4 bin vatandaşımız rahmetli oldu. Bunların 187 kişisi benim akrabamdı. Devletimiz yaralarımızı sarmaya başladı, Hayrullah ve Şazibey mahalleleri rezerv alanına girdi. Depremin simgesi haline gelen Ebrar Sitesi'nde inşaata başlandı. En kısa zamanda vatandaşlarımız evlerine yerleşecektir. Diğer bölgelerimiz Azerbaycan ve Haydar Aliyev Bulvarı’nda da inşaatların bir an önce başlamasını istiyoruz” dedi.

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