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Otogaza zam bekleniyor! 4 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Otogaza zam bekleniyor! 4 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine çifte indirim gelmiş, bu indirimin ardından motorin fiyatları bir indirim daha görmüştü. Araç sahipleri dikkat bu kez zam var... Otogaz grubunda 81 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. 

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Otogaza zam bekleniyor

NTV'de yer alan habere göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda 81 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. 

Güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,66 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40,46 liradan satılıyor.

Otogaz ise 20.95 TL'den satılıyor. 

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