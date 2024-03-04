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Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu! TÜİK ve ENAG rakamları ne diyor?

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu! TÜİK ve ENAG rakamları ne diyor?

2024 yılının ikinci enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK, enflasyonun Şubat ayında aylık olarak yüzde 4,53, yıllık olarak ise yüzde 67.07 arttığını duyurdu. ENAG'a göre aylık enflasyon yüzde 4.32 yıllık enflasyon ise yüzde 121.98 oldu...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre enflasyon Şubat ayında aylık olarak yüzde 4.53, yıllık olarak ise yüzde 67.07 olarak gerçekleşti. Beklentiler aylık enflasyonun yüzde 3.5 il 4 arasında artması yönündeydi. Böylece enflasyon Şubat ayında beklentilerin üzerinde çıktı. 

Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 64,86'ya yükselmişti. Aylık bazda ise yüzde 6,7'lik artış kaydedilmişti. Ekonomi yönetimi, ocak ayındaki enflasyon artışını geçici olarak nitelendirmişti.

ENAGrup da, Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. ENAG'a göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Şubat ayında %4,32 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %121,98 olarak gerçekleşti.

En fazla artış otel ve lokantalarda

TÜİK'e göre, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,78 ile lokanta ve oteller oldu.

En az artış giyim ve ayakkabıda

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %12,76 ile eğitim oldu.

125 başlıkta artış gerçekleşti

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Şubat ayı itibarıyla, 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 125 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %70,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,96 olarak gerçekleşti.

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