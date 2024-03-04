Emekli bayram ikramiyesi 10 bin TL oluyor! Bugün Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde en büyük sıkıntı emeklilerin oylarındaki erime olarak öne çıkmaya başladı. AK Parti kurmayları, “Yerel seçimlerde bizi en çok zorlayacak kesim emekliler olacak. Bunu anketlerde de görüyoruz" dedi. Son seçimi en doğru bilen BETİMAR'ın Başkanı dün emekliler konusunda AK Parti'yi uyardı. İşte tüm bunların ardından kulisler bomba bir iddia düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün emeklilerin gönlünü alacak. İddiayı Cem Küçük de paylaştı...