Emekli bayram ikramiyesi 10 bin TL oluyor! Bugün Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
31 Mart seçimlerine 27 gün kala kulislere emeklilere çifte bayram yaptıracak bir iddia düştü. 3 bin liraya çıkartılan emeklinin bayram ikramiyesi 10 bin liraya yükseltiliyor. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü kabine toplantısı sonrası açıklayacak. Gazeteci Cem Küçük de sosyal medya hesabından o iddiayı paylaştı... Kabine saat 15:00'te Beştepe'de toplanacak.
AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde en büyük sıkıntı emeklilerin oylarındaki erime olarak öne çıkmaya başladı. AK Parti kurmayları, “Yerel seçimlerde bizi en çok zorlayacak kesim emekliler olacak. Bunu anketlerde de görüyoruz" dedi. Son seçimi en doğru bilen BETİMAR'ın Başkanı dün emekliler konusunda AK Parti'yi uyardı. İşte tüm bunların ardından kulisler bomba bir iddia düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün emeklilerin gönlünü alacak. İddiayı Cem Küçük de paylaştı...
31 Mart yerel seçimlerine 27 gün kala emeklilerin geçim sıkıntısının giderek artması iktidarı yeni adımlar atmaya zorluyor. Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılması ve iki bayram için toplam 6 bin TL ödeme yapılacağının açıklanması emeklilerin tepkisini çekmişti.
Emekli aylıklarında seyyanen zam gibi bekledikleri artışı alamayan emekliler gözünü bayram ikramiyesine çevirmişti. Emekliler 10 bin TL emekli ikramiyesi beklerken, Meclis'te kabul edilen yasa değişikliğiyle emeklilerin bayram ikramiyesi 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldı.
Emekliler bu artışa tepki gösterirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere seyyanen zam taleplerini "tahrik" olarak niteledi ve bütçede emeklilere daha fazla kaynak ayırmanın şu ortamda imkansız olduğunu belirterek, emeklilerden sabır istedi.