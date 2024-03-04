BDDK, kentsel dönüşüme destek için kredi kısıtlamasını kaldırdı!

Olası İstanbul depremi için, vatandaşlar kentsel dönüşüm için atılacak adımları yakından takip ediyor. Devletin İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için başlattığı 'Yarısı bizden' kampanyasına destek olarak BDDK’da riskli binalara uygulanan kredi kısıtlaması kaldırıldı. Kampanya kapsamında 700 bin TL'ye kadar, hibe ve kredi desteği veriliyor.

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100 bin TL'ye kadar da taşınma desteğinin verileceği açıklanırken, yıl yıl ödeme planı da belli oldu. Buna göre 2 yıl ödemesiz, 1 yıl faizsiz kredi desteğinin ilk taksidi 5 bin 833 TL'den başlıyor.

Riskli yapıda oturanların başvuracağı kampanya kapsamında; bir konut için 700 bin TL'ye kadar hibe, 700 bin TL'ye kadar kredi desteği ve 100 bin TL'ye kadar tahliye desteği verilecek.

Ayrıca kiracılar da bir kereye mahsus ve geri ödemesiz olmak üzere 100 bin TL tahliye desteği alacak.

İş yerleri için de 350 bin TL hibe, 350 bin TL kredi ve yine geri ödemesiz taşınma desteği olacak. Kiracılara da 100 bin TL kira desteği sunulacak.

Kampanyada ruhsat tarihinden itibaren 24 ay geri ödemesiz dönem uygulanacak. Ödemeler ilk 12 ay faizsiz, 120 ay uygun vadeli şekilde gerçekleşecek.

700 bin TL kredide ödeme planı yıl yıl şöyle olacak;



1. yıl: Ödemesiz

2. yıl: Ödemesiz

3. yıl: (Faizsiz) 5 bin 833

4. yıl: 6 bin 125

5. yıl: 6 bin 431

6. yıl: 6 bin 753

7. yıl: 7 bin 90

8. yıl: 7 bin 445

9. yıl: 7 bin 817

10. yıl: 8 bin 208

11. yıl: 8 bin 618

12. yıl: 98 bin 49

Kredi verilirken ise hak sahibinin gelir ve kredi puanlarına bakılmayacak.