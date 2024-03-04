Amasya’da tır kaza yaptı, çuvallar yola savruldu

Amasya’da yağışlı yolda kontrolden çıkan tır, yağmur suyu kanalına daldı. Dorse kısmındaki plastik ham maddesi dolu çuvallar yola savruldu.

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Edinilen bilgiye göre, Cemal Karakaya yönetimindeki 68 KF 378 plakalı tır, Kayabaşı köyü mevkiinde yağışlı yolda kontrolden çıkarak yağmur suyu kanalına düştü. Kazada tırın dorsesinde yüklü plastik ham maddesi dolu çuvallar yola savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye, karayolları ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ve yanındaki kişinin tırdan yaralanmadan çıkartıldığı öğrenildi.