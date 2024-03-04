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Havalimanında çantasında uyuşturucuyla yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis!

Havalimanında çantasında uyuşturucuyla yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis!

Adana Havalimanı'nda çantasına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verildi.

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Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanık E.D. ve avukatı katıldı.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 17 Haziran 2022'de sanığın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Adana Havalimanı'na geldiğini, şüpheli bulunan bagajında yapılan incelemede 1344 uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek, E.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan sanık E.D. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Uyuşturucu madde kullanmadım. Kimseye uyuşturucu satışı yapmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı E.D'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

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