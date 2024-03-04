Çağın en riskli 10 hastalığından biri obezite

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Murat Urkan, gelişen tıp teknolojilerinin obezite cerrahisini olumlu etkilediğini belirterek “Obezite cerrahisi riskli sanılıyor. Halbuki obezitenin kendisi ölümcül bir hastalık olduğu için tedavi edilmeyen obez bireyler yaşıtlarına göre 10-15 yıl daha erken hayatını kaybediyor” dedi.

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Acıbadem Bodrum Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Murat Urkan, vücuttaki yağ kütlesinin yağsız kütleye oranla çok fazla artması anlamına gelen obezitenin sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve genetik yatkınlık gibi faktörlerden kaynaklandığını ve tip 2 diyabet, kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, karaciğer yağlanması, eklem sorunları ve uyku apnesi gibi hastalıkların yanı sıra psikolojik sorunlara da yol açtığını söyledi. Obezitenin Dünya Sağlık Örgütü tarafından en riskli 10 hastalık içerisinde gösterildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Urkan, ülkemizde 15 yaş ve üstü obez bireylerin nüfusun yüzde 20’sini oluşturduğunu ifade etti.

Her obezite hastasının cerrahi yöntemlere uygun olmadığının altını çizen Doç. Dr. Urkan, örneğin mide küçültme ameliyatı için hastanın "morbid obez" tanımına uyması gerektiğini anlattı. Yani hastanın kilosunun değil, boy ve kilo değerine bağlı olarak hesaplanan ve standartları Dünya Sağlık Örgütü’nce belirlenen “vücut kitle indeksinin” belirleyici olduğunu dile getiren Doç. Dr. Urkan, “Vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan morbid obez grubundaki hastalar ile VKİ 35-40 arası olduğu halde aşırı şişmanlığa bağlı tip 2 şeker hastalığı, hipertansiyon, uyku apnesi gibi sorunları olanlar da morbid obez olarak kabul ediliyor. Ayrıca obeziteye bağlı 'yeni' tip 2 şeker ve metabolizma bozukluğu olan ve VKİ’si 30 - 35 arasındaki hastalara da obezite doktorunun kararı ile ameliyat yapılabiliyor” dedi.

“Obezite cerrahisinde iki temel ameliyat yöntemi var”

Sadece bunun da yetmediğine değinen Doç. Dr. Urkan, obezite cerrahisi yapılabilmesi için hastaların en az 6 ay sürmek kaydıyla minimum 2 defa diyet tedavisi ile kilo vermeyi denemiş olması şartının arandığını söyledi. Bu diyetlerde başarısız olan morbid obez hastalar için ise en etkili tedavinin cerrahi seçenekler olduğunu ifade etti.

Obezite cerrahisinde temel olarak iki ameliyat yöntemi olduğuna değinen Doç. Dr. Urkan, “Bu yöntemlerden biri gıda emilimini bozan gastrik bypass ameliyatıdır. Diğeri ise gıda alımını kısıtlayan tüp mide ameliyatıdır. Obezite cerrahisinde sıklıkla uygulanan bu yönteme toplum arasında mide küçültme ameliyatı da denilir” dedi.