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Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Zonguldak’ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliden 5’i tutuklandı.

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Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarını önlemeye yönelik Zonguldak ve Çaycuma Başsavcılıkları ile koordineli bir şekilde Çaycuma ilçesinde yapılan operasyonla 14 şüpheli tespit edildi. Operasyonda yapılan aramalarda ölümcül etkiye sahip 7 gram uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 14 şüpheliden 5’i hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

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