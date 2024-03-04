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Kendisi gibi öğrenci olan arkadaşını 108 bin TL dolandırdı!

Kendisi gibi öğrenci olan arkadaşını 108 bin TL dolandırdı!

Afyonkarahisar’da üniversite öğrencisi arkadaşının cep telefonundaki mobil uygulamayı kullanarak kredi kartından 108 bin TL nakit avans çekerek kripto borsasına yatıran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kentteki üniversitede öğrenim gören F.K., polise başvurarak cep telefonundaki banka mobil uygulaması üzerinden bilgisi dışında kredi kartından 108 bin TL nakit avans çekilip ardından paranın kripto borsasına aktarıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri F.K.’nın kendisi gibi öğrenci olan A.Y.’yi gözaltına aldı. A.Y.’nin telefonunda inceleme yapan ekipler şüphelinin internetteki bir borsa platformuna parayı aktardığını tespit etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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