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Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Şeker Ahmet Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Yıldız idaresindeki 55 AGP 465 plakalı hafif ticari araç ile Yunus Karakaya yönetimindeki 55 AEH 016 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Zafer Yıldız yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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