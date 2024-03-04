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Hırsızlık suçundan hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı

Hırsızlık suçundan hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı

Afyonkarahisar’da hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgilere göre, Sandıklı Hüdai Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri devriye gezerken şüpheli bir şahsı durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada şahsın isminin B.C. (19) olduğu ve
kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası arandığını tespit etti. Gözaltına alınan şahıs ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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