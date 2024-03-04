Gaffar Yakınca 'sorumlular Erdoğan'a yanlış bilgi veriyor' dedi: Bedeli olabilir

Yazar Gaffar Yakınca, emeklilerin hayat pahalılığından en çok etkilenen kesim olduğuna dikkat çekerek, "Dost acı söyler, emekliler, o kadar kötü durumdalar ki seçim günü gelip çattığında küskünlüklerinin bir bedeli olabilir." uyarısında bulundu.

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Aydınlık gazetesi yazarı Gaffar Yakınca, hayat pahalılığı altında geçinme mücadelesi veren emeklilerin durumunu kaleme aldı.

"Geçim mi seçim mi?" başlıklı yazısında Yakınca, Erenköy pazarında yaşlı kesimin eskisi kadar pazara uğramadığına değindi, emeklilerin düşen alım gücüne dikkat çekti.

Konuştuğu bir pazarcının "Eskiden her hafta gelen müşteri, şimdi iki haftada bir geliyor. Eskiden üç dört çeşit alan şimdi bir çeşit alıp çekiliyor.” sözlerine yer veren Yakınca, başka bir pazarcının "Bir de akşam saatlerinde gelen yaşlı çok. Pazar kapanışında biraz indirim oluyor, ona geliyorlar.” sözlerini aktardı.

Yakınca, daha sonra sosyal medya üzerinden kendisine alım gücünden dert yanan emekli bir kadının paylaşımına yer verdi.

"Emeklilerin durumu doğru şekilde yansıtılmıyor"

"Emeklilerin pazara bile çıkamadığı bir ülkede refahtan, kalkınmadan söz etmek mümkün olabilir mi?" diye yazan Yakınca, yazısını böyle tamamladı:

"Bu köşede defalarca emeklilerin durumunu yazdık. Bundan sonra da yazmaya devam edeceğiz. Çünkü sorun çözülmediği gibi büyümeye devam ediyor. Zaten muhalefet de bunu gördüğü için konuyu gündemden düşürmüyor.

Belli ki ekonomi ile ilgili sorumlular, Cumhurbaşkanı’na yanlış bilgi veriyor. Emeklinin durumu ve fiyatlardaki korkunç başıboşluk doğru şekilde yansıtılmıyor. Dost acı söyler, emekliler, o kadar kötü durumdalar ki seçim günü gelip çattığında küskünlüklerinin bir bedeli olabilir."

Gaffar Yakınca'nın yazısının tamamı