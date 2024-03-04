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Sinop’ta motosiklet kazası: 1’i ağır 2 yaralı

Sinop’ta motosiklet kazası: 1’i ağır 2 yaralı

Sinop'ta motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı.

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Kaza, saat 23.30 sıralarında kent merkezi Bostancılı Mahallesi Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut D. (30) yönetimindeki 57 AAD 151 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Mesut D. ile yanında bulunan Zafer K. (30) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından kaza mahallinde yapıldı. Yaralılar ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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