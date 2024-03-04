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Husilerin vurduğu İngiliz gemisi Kızıldeniz'de battı

Husilerin vurduğu İngiliz gemisi Kızıldeniz'de battı

ABD ordusundan yapılan açıklamada, İngiltere'ye ait kargo gemisinin İran destekli Husilerin füze saldırısında hasar gördükten yaklaşık iki hafta sonra Kızıldeniz'de battığı bildirildi.

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Açıklamada ayrıca Rubymar adlı geminin taşıdığı gübrenin ve yakıt sızıntısının çevresel bir risk oluşturduğu belirtildi.

Şubat ayında vurulan gemiye yapılan saldırıda Yemen'den fırlatılan iki balistik füze kullanılmıştı. Saldırıda hasar gören geminin mürettebatı kurtarılmıştı.

ABD Merkez Komutanlığının açıklamasında, geminin cumartesi günü erken saatlerde 21 bin metrik ton amonyum fosfat gübre yükü taşırken battığı bildirildi.

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