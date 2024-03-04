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Özgür Özel'in bedelli askerlik çıkışı sonrası Özel'in avukatı Çankaya adayı gündem oldu

Özgür Özel'in bedelli askerlik çıkışı sonrası Özel'in avukatı Çankaya adayı gündem oldu

CHP lideri Özgür Özel'in memleketi Manisa'da bedelli askerlik yapanlara yönelik açıklamaları tartışma konusu oldu. Özel, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil" dedi. Bu ifadenin ardından CHP'nin Çankaya adayının bedelli askerlik yapması gündem oldu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa Soma'daki miting konuşmasında bedelli askerlik yapanlara yönelik sözleri tepki çekti.

Özel, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, öyle bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz." dedi.

Özgür Özel'in avukatı ve Çankaya adayı bedelli yaptı

Özel'in konuşmasının ardından ardından CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı ve aynı zamanda Özgür Özel'in avukatı olan Hüseyin Can Güner'in İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yaptığı da sosyal medyada gündem oldu.

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