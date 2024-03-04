Altın her hafta rekor tazeliyor! Uzmanı uyardı: Bu haftaya dikkat!

Yeni haftada altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın ne kadar oldu? Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar dikkat! Piyasa uzmanı İslam Memiş de yatırımcıları uyardı.

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Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 109 lira seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 2 bin 102 liradan tamamladı.

Gram altın, çeyrek altın fiyatı

Altının gramı, haftaya da yükselişle başlamasının ardından 2 bin 109 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 530 liradan, Cumhuriyet altını 14 bin 380 liradan satılıyor.

Geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yılın ilk yarısında başlayabileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle cuma günü altının ons fiyatı yüzde 1,9 artışla 2 bin 83 dolardan günü tamamlayarak en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda da yükselişine devam ederek 2 bin 87 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceği haftanın ilk işlem gününde, altına olan talebin artmaya devam ettiğini söyledi.