Altın her hafta rekor tazeliyor! Uzmanı uyardı: Bu haftaya dikkat!

Yeni haftada altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın ne kadar oldu? Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar dikkat! Piyasa uzmanı İslam Memiş de yatırımcıları uyardı.Abone ol
Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 109 lira seviyesinden işlem görüyor.
Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 2 bin 102 liradan tamamladı.
Gram altın, çeyrek altın fiyatı
Altının gramı, haftaya da yükselişle başlamasının ardından 2 bin 109 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 530 liradan, Cumhuriyet altını 14 bin 380 liradan satılıyor.
Geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yılın ilk yarısında başlayabileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle cuma günü altının ons fiyatı yüzde 1,9 artışla 2 bin 83 dolardan günü tamamlayarak en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda da yükselişine devam ederek 2 bin 87 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceği haftanın ilk işlem gününde, altına olan talebin artmaya devam ettiğini söyledi.
İslam Memiş 'çok önemli' dedi
Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, tv100'deki yazısında "Bu hafta para piyasaları için oldukça önemli." dedi ve şunları kaydetti:
Dolar, euro, borsa, altın, gümüş ve Bitcoin de sert dalgalanmalar bizi bekliyor.
DOLAR/TL KURU
31,40 lira seviyesinden haftaya başladı.
Beklentim aynı; Mart’ta 32 liraya yerleşiriz.
Mart’ta 32,25 lira direncini takip edeceğim.
GRAM ALTIN
Serbest piyasalarda (fiziki) 2 bin 200 liraya yükseldi.
Her hafta rekor tazelemeye devam ediyor.
Hedef 3 bin lira olduğundan her ay yeni rekor tazelemesini normal olarak değerlendiriyorum.
Her düzeltmeyi alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim.
Bu hafta 2 bin 150- 2 bin 250 lira aralığını takip edeceğim.
BITCOIN (BTC)
63 bin dolar seviyesinin üzerinde.
55-65 bin dolar aralığını takip ediyorum.
Sert geri çekilmelere hazır olmak gerek.
Yükselişleri sağlıklı bulmadım.
Hızlı yükselişin hızlı düzeltmesi olur.