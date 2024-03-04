Ekrem İmamoğlu Galatasaray'ı ziyaret etti, Dursun Özbek'ten 'fotoğraf' sorusuna cevap

İBB Başkanı İmamoğlu, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ı ziyaret etti. İmamoğlu'na 34 numaralı forma takdim edilirken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Murat Kurum ile verdiği kareye ilişkin soruyu da yanıtladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti. Basın toplantısında Özbek'e Murat Kurum ile olan fotoğrafı soruldu.

Özbek, tartışılan kareye ilişkin "Rakip aday Murat Kurum ziyaret ettiğinde bir cümleniz olmuştu, 'İstanbul için bir şans' demiştiniz. Ardından geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf karesi çok eleştirildi. Siyasi renginizi belli ediyor musunuz? Söz hakkınız doğdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olan diğer insanlara randevu vermediğiniz söyleniyor. Doğru mudur?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Gayrı ihtiyari bir hareket"

Sorunun maksadı ve içeriği ile ilgili başka bir şey söylemek lazım. Sayın Başkanın ziyareti ile ilgili benim başkan olduğum dönemde, yaklaşık 1.5 seneyi aşkın süredir son derece güzel ilişkiler içerisindeyiz. Galatasaray'ın projeleriyle ilgili verdiği desteklerden ötürü kendisine teşekkür ettim. Galatasaray'ın görüşleri bu yöndedir. Dolayısıyla fotoğrafla ilgili sayın başkanın davetine de gittim. Gayrı ihtiyari bir hareket yani. Dolayısıyla söyleyeceğim, ifade edeceğim bir şeyim yok.

Olimpiyat oyunlarına ilişkin mesajı veren İmamoğlu ise şampiyonluk yarışına dair "İnşallah hiçbir takımın birbirinin canını sıkan hale döndürmemesi, yarışın centilmenlikle yürümesi dileğimiz. Bu sene iki takımımızın yarışı var. İnşallah sonucu güzel olur" dedi.

Özbek "Galatasaray şampiyon olur" ifadesini kullandı.

Kravat göndermesi

Toplantısı sonrası İmamoğlu’nun Fenerbahçe ziyareti sırasında söylediği "On defa bana sarı lacivert kravat gelecek diye bekledik gelmedi vallaha" sözüne atıfta bulunan Özbek "Kravatı söylemedin" dedi. İmamoğlu cevap olarak “Hediyemi aldım evet” karşılığını verdi.

Ekrem İmamoğlu, Galatasaray'ın 34 numaralı özel tasarım formasını aldıktan sonra programı noktaladı.