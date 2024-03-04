Acun Ilıcalı'nın sözleri konuşuluyor! Yine "mesai saati" çıkışı yaptı: "10.30'da başlamalı"

"Mütevazi olmayacağım"

ABD, İtalya ve Meksika ile Türkiye’nin aynı ligde olduğunu söyleyen Ilıcalı, bu tür etkinliklerin dünya sahnesinde büyük birer fırsat olduğunu söyledi. Ilıcalı, “Bazen bazı organizasyonlara katılmak için her şeyi geride bırakıyorum ve bu da onlardan biri. Spor ve televizyonculuk alanında iddialı bir girişimde bulundum ama ülkemizi çok iyi temsil ettiğimize inandığım için mütevazı olmayacağım” diye konuştu.