Acun Ilıcalı'nın sözleri konuşuluyor! Yine "mesai saati" çıkışı yaptı: "10.30'da başlamalı"
Acun Ilıcalı, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada, çalışma saatleriyle ilgili dikkat çeken bir öneri sundu. Ilıcalı, "Normal çalışma saatleri 10.30'da başlamalıdır" dedi. Ilıcalı, sabah erken kalkmanın verimsiz olduğunu savundu. "Sabah 06.00'da uyanıyorsunuz, yeterince uyumamışsınız, sonra işe gidiyorsunuz. Neden 06.00'da uyanmak zorundayız?" diye sordu.
Gazete Duvar'dan Ceren Deniz'in haberine göre bu yıl 1-3 Mart tarihleri arasında ‘Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak’ temasıyla 3’üncü kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na (ADF), Hull City takımının sahibi, yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı konuk oldu.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ve TRT World spikeri Elif Bereketli ile ‘ADF Gençlik Gece Oturumu’na katılan Ilıcalı, medya, spor ve eğlence sektöründeki tecrübelerini anlattı, gençlerin sorularını yanıtladı.
"Fahri büyükelçi olarak görüyorum"
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, programda Acun Ilıcalı hakkında bilgi verirken, “Acun Ilıcalı’nın çalışmalarına sadece TV yapımcılığı örgüsünden bakmamak gerektiğini belirtmek isterim. Kültür ve spor diplomasisi anlamında da çok önemli çalışmaları var. Ben kendisini Türkiye Cumhuriyeti'nin fahri büyükelçisi olarak görüyorum” dedi.
"Mütevazi olmayacağım"
ABD, İtalya ve Meksika ile Türkiye’nin aynı ligde olduğunu söyleyen Ilıcalı, bu tür etkinliklerin dünya sahnesinde büyük birer fırsat olduğunu söyledi. Ilıcalı, “Bazen bazı organizasyonlara katılmak için her şeyi geride bırakıyorum ve bu da onlardan biri. Spor ve televizyonculuk alanında iddialı bir girişimde bulundum ama ülkemizi çok iyi temsil ettiğimize inandığım için mütevazı olmayacağım” diye konuştu.