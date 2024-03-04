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Yol kenarında ölü bulunan kişinin cinayete kurban gittiği anlaşıldı

Yol kenarında ölü bulunan kişinin cinayete kurban gittiği anlaşıldı

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra aracının önünde ölü olarak bulunan 52 yaşındaki Erkan Arman’ın, bıçaklanarak cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Vücudunda darp izleri olan Arman'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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D-650 kara yolu Alifuatpaşa mevkiinde 22 Şubat'ta meydana gelen olayda, Erkan Arman (52) alkollü eğlence mekanından çıktıktan bir süre sonra aracının önünde hareketsiz şekilde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Arman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Arman’ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Otopsi merkezinde yapılan ilk incelemede Arman'ın bıçaklanma neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, K.A. (24) ve S.Y. (31) isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen K.A. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Y. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Geniş çaplı inceleme devam ediyor

Erkan Arman'ın öldürülmesine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri olaya karıştığı düşünülen H.B. (34) isimli şüpheliyi Muğla’nın Bodrum ilçesinde saklandığı adreste; U.Y. (42), S.Ç. (37), E.E. (21), S.A. (40) ve Ü.T. (36) isimli kişileri de yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.
Soruşturma sürüyor.

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