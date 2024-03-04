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Kütahya'da işçiler vizite eylemine geçti

Kütahya'da işçiler vizite eylemine geçti

Kütahya ili Seyitömer beldesi, Tavşanlı ilçesi Seyitömer, Bursa ili Orhaneli ilçesinde işçiler vizite eylemine geçti.

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TES İŞ sendikası Kütahya şube başkanı Mehmet Ali Yıldırım, yaptığı basın açıklaması ile şunları söyledi ; " Çelikler Holding’e ait Seyitömer, Orhaneli ve Tunçbilek termik santrallerinde çalışan üyelerimiz ağır ve çok tehlikeli şartlar altında ülkemize ve vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Çok sayıda arkadaşımız ve üyemiz Türkiye’nin enerjisini üretirken meydana gelen iş kazaları nedeniyle hayatını kaybetmekte veya yaralanmaktadır. Özellikle son yıllarda yaşanan olağanüstü yüksek enflasyon artışları sebebiyle bu üç santralde ücretler asgari ücret seviyesinde kalmıştır. Bu kadar zor şartlar altında ve nitelik gerektiren işlerde çalışan üyelerimizin hakkı, kesinlikle asgari ücret seviyesindeki ücretler değildir.

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