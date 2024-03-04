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Ataşehir’de akaryakıt tankerinde yangın: 3 yaralı 1 ölü

Ataşehir’de akaryakıt tankerinde yangın: 3 yaralı 1 ölü

Ataşehir’de bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde yangın çıktı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Ataşehir’de bir akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “04.03.2024 günü Ataşehir İlçesi Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde yangın meydana gelmiştir. İlk bilgilere göre olayda 2’si ağır olmak üzere 4 kişi yaralanmıştır. Olay yerinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Ataşehir’de akaryakıt tankerinde dış kaynak çalışması sırasında çıkan patlamada yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

Ataşehir’de saat 11.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi üzerindeki bir dinlenme tesisinde park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerinde dış kaynak çalışması sırasında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan bir vatandaş hayatını kaybetti. Diğer ağır yaralının tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ederken, olayda hafif yaralanan iki kişi ise ayakta tedavi edildi. Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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