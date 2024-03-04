TÜİK açıkladı: En çok fiyat artışı eğitimde oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Şubat ayında tüketici fiyatları bazında büyük dalgalanmalar yaşandı. En fazla fiyat artışı orta öğretimde görülürken, en fazla fiyat düşüşü hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre Şubat ayında fiyatlarda büyük dalgalanmalar yaşandı. Orta öğretimde fiyatlar %21,78 ile en fazla artarken, hava yolu ile yolcu taşımacılığında %14,8 ile en fazla düşüş gerçekleşti.

Orta öğretimdeki fiyat artışı, şubat ayında en dikkat çekici gelişme oldu. Fiyatlar geçen aya göre %21,78 artış göstererek, tüm kategoriler arasında zirveye yerleşti. Orta öğretimi, tereyağı (%16,99) ve sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ücreti (%16,14) takip etti.

Şubat ayında fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında kuzu eti (%14,81), peynir (%11,57) ve taze süt (%10,99) yer aldı. Bu ürünlerin fiyatlarındaki artış, vatandaşların mutfak bütçelerini zorladı.

Fiyatlarda düşüş yaşanan ürünler arasında ise hava yolu ile yolcu taşımacılığı ilk sırada yer aldı.

Geçen aya göre %14,8 düşüş gösteren hava yolu uçak biletleri, vatandaşları sevindirdi. Hava yolculuğunu takip eden diğer ürünler arasında yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler (%6,64), kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı (%6,25), halı ve diğer yer döşemeleri (%1,64) ve evle ilgili temizlik malzemeleri ve erkek giyimi (%0,7) yer aldı.