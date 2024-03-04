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Baba olamayan erkekler dikkat! Varikosel olabilirsiniz, sakın ihmal etmeyin!

Baba olamayan erkekler dikkat! Varikosel olabilirsiniz, sakın ihmal etmeyin!

Günümüzde erkek kısırlığının en yaygın sebepleri arasında, testislerde damar genişliği olarak bilinen “varikosel” de bulunuyor. Doç. Dr. Tuncay Toprak, “Ameliyat ile tedavisi mümkün olan varikosel gün geçtikçe artış göstermektedir. Bu sebeple ihmal edilmemesi gerekir” dedi.

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Dünyada ve Türkiye’de erkek kısırlığı, çeşitli sebeplerle artış gösteriyor. Erkek kısırlığının “tedavi edilebilir” en yaygın sebeplerinden biri ise “varikosel” olarak bilinmektedir.

Bugün erkeklerde infertilite (kısırlık) sorunu ile doktora başvuranların bir çoğunda görülen varikosel, kısaca testisin damar yapısındaki genişleme (varis) olarak bilinmektedir.

Görülme sıklığı en az % 15 - 20

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Toprak, “Yapılan çalışmalar sağlıklı yetişkin erkek popülasyonunda bile %15-20 aralığında varikosel olduğunu göstermektedir. Erkek infertilite kliniğinde değerlendirilen hastalarda da ise hiç çocuğu olmamış erkeklerin %21-41’inde varikosel tespit edilmektedir” dedi.

Testislerde iki taraflı gelişebilir

Varikoselin genellikle sol testiste görülmekle beraber bazen iki taraflı olarak da geliştiğini aktaran Doç. Dr. Tuncay Toprak, “Sadece sağ testiste görülmesi ise oldukça nadirdir. Böyle bir durumda başka nedenlerin araştırılması gerekmektedir” diye konuştu.

Doç. Dr. Tuncay Toprak, varikoselin belirtileri ile ilgili olarak, “Bulunduğu tarafta ağrı veya rahatsızlık hissi, testis ve deri üzerinde şişlik, çocuk sahibi olamama, varikoselin yaygın belirtileri arasındadır. Varikoseli olan erkeklerde; semen parametrelerinin etkilendiği, spermlerde DNA hasarı oluştuğu ve testosteronun düştüğü belgelenmiştir” ifadelerini kullandı.

Sakın ihmal etmeyin

Varikoselin neden oluştuğuyla ilgili de bilgiler veren Doç. Dr. Tuncay Toprak, “Tam sebebi bilinmemekle birlikte testislerde basıncın artması ve damarların düzgün çalışmaması varikosele sebep olmaktadır. Teşhisi, üroloji uzmanınca fiziki muayene sonucu kolaylıkla konulabilir. Tanıda şüphe olduğu durumlarda ultrason görüntülenmesi ile netleştirilir. Varikosel testislerde ısı artışına, bir takım toksik maddelerin üretimine sebep olmakta; böbrek üstü bezinde üretilen birtakım hormonların da testise geçerek sperm üretimini etkileyebilmektedir. Bu sebeple ihmal edilmemesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Ameliyatla düzelebilir

Yapılan çalışmaların, varikoselin testosteron seviyelerini düşürdüğünü ve erkeklerde sertleşme bozukluğuna da sebep olduğunu gösterdiğini belirten Doç. Dr. Tuncay Toprak, şöyle devam etti: "Tedavi, her hasta için gerekli olmayabilir. Ancak belli aşamalardan sonra çocuk sahibi olamamış kişiler ameliyata yönlendirilmelidir. Ameliyat ile genişlemiş damarlardaki kan akımının normal damarlara yönlendirilmesi amaçlanır. Mikrocerrahi, laparoskopi ve robotik cerrahiyi içeren çeşitli cerrahi uyarlamalar gelişmiştir. Ancak infertil erkeklerde mikrocerrahi daha tercih edilebilir. Ameliyattan sonra erkek cinselliğinin de iyi yönde etkilendiği ve sertleşme probleminin düzeldiği, ayrıca testosteron değerlerinin arttığı kaydedilmiştir."

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