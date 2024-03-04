Sakarya’da restoranda çıkan yangın panik oluşturdu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan bir restoranda çıkan ve maddi hasarın meydana geldiği yangın paniğe sebep oldu.

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Yangın, Ada Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve SAKTİM ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Meydana gelen yangın neticesinde restoranın bir ve ikinci katlarında hasar oluştu. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.