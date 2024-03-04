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Bursa'da 18 yaşındaki genç, 3.5 milyonluk sazan sarmalı taktiğiyle dolandırdı

Bursa'da 18 yaşındaki genç, 3.5 milyonluk sazan sarmalı taktiğiyle dolandırdı

Bursa'da 3.5 milyon değerindeki aracı almak için 700 bin TL'yi dolandırıcının hesabına para gönderen vatandaş, dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. Ekipler, mağdur olan vatandaşın para göndermiş olduğu hesabın sahibini kısa sürede yakaladı.

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Olay, dün İnegöl'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.U.Ö.(43) araç satın almak için ikinci el araç satış sitesinde sergilenen araçları incelemeye başladı. Beğendiği 3.5 milyon değerindeki aracın sahibi ile iletişim kurdu. Ö.U.Ö.(43), aracın sahibi anlaştı ve hesabına 700 Bin TL gönderdi. Bir süre sonra telefon numarasına ulaşamadı. Mağdur olan adam, polise giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri yaptıkları incelemede şüpheli S.T.(18)'nin yerini tespit etti. Polis ekipleri Yeniceköy Mahallesindeki eve düzenledikleri operasyonda şüpheli S.T.'yi yakalayıp gözaltına aldılar.

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