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İsrail'in saldırılarında son bir günde 124 Filistinli öldürüldü!

İsrail'in saldırılarında son bir günde 124 Filistinli öldürüldü!

İsrail’in son 24 saatte Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 124 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 30 bin 534’e yükseldi.

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İsrail ordusu 150 gündür Gazze Şeridi’ne saldırmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlediği 13 saldırıda 124 kişinin hayatını kaybettiği, 210 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 534’e, yaralı sayısının ise 71 bin 920’ye yükseldiği belirtildi.

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